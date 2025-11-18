গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন
ট্রাম্পের পরিকল্পনা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদন
গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। সোমবার (১৭ নভেম্বর) প্রস্তাবটি ১৩ ভোটে পাস হয়। কোনো দেশ প্রস্তাবের বিরোধিতা না করলেও ভোটদানে বিরত ছিল চীন ও রাশিয়া।
হামাসের প্রত্যাখ্যান
প্রস্তাব পাসের পর হামাস এক বিবৃতিতে এই আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, ‘গাজায় আন্তর্জাতিক অভিভাবকত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—এটি আমাদের জনগণ এবং প্রতিরোধের সব পক্ষই প্রত্যাখ্যান করে।’
হামাসের দাবি, গাজার ভেতরে দায়িত্ব পালন করলে যে কোনও আন্তর্জাতিক বাহিনী ‘নিরপেক্ষতা হারাবে’ এবং ‘ইসরায়েলের দখলদারির পক্ষে সংঘাতের অংশে’ পরিণত হবে।
আরও পড়ুন>>
ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ‘সবচেয়ে বড় বাধা’ নেতানিয়াহু
গাজা পরিকল্পনা/ ট্রাম্পের প্রস্তাবে জাতিসংঘে ভোট, দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান চায় রাশিয়া
যুদ্ধবিরতির পরেও ২৪৫ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
সংগঠনটি বলেছে, আন্তর্জাতিক বাহিনী থাকলেও তা শুধু সীমান্তে, যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের কাজে এবং সম্পূর্ণ জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে।
ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিরাপত্তা পরিষদের ভোটকে ‘অবিশ্বাস্য সমর্থন’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ প্রস্তাবের মাধ্যমে একটি ‘বোর্ড অব পিস’ গঠন করা হবে, যার সভাপতি থাকবেন তিনিই।
এ বোর্ডে বিশ্বের ‘সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্মানিত নেতারা’ যুক্ত হবেন বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। কাতার, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক এবং জর্ডানসহ যেসব দেশ উদ্যোগটিকে সমর্থন করেছে, তাদের ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প।
জাতিসংঘের মন্তব্য
জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেয়েরেসের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক বলেছেন, গাজা বিষয়ক এই প্রস্তাব ‘যুদ্ধবিরতি সুসংহত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’।
জাতিসংঘ মানবিক সহায়তা বাড়ানোসহ প্রস্তাব বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন নি।
দুজারিক আরও বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিব দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যা জাতিসংঘের আগের প্রস্তাবগুলোর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/