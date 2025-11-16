  2. আন্তর্জাতিক

হারেৎসের বিশ্লেষণ

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ‘সবচেয়ে বড় বাধা’ নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড় বাধা নেতানিয়াহু/ ফাইল ছবি: এপি, ইউএনবি

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ‘সবচেয়ে বড় বাধা’ নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই আপত্তির ইঙ্গিত দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎস।

আগামী সোমবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে একটি খসড়া প্রস্তাবের ওপর ভোট হতে পারে। ওই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ খুলে যেতে পারে। ঠিক এমন সময়েই হারেৎসের এই প্রতিবেদন সামনে এলো।

‘নেতানিয়াহুই প্রধান বাধা’

হারেৎসের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আরব অংশীদাররা মনে করে, নেতানিয়াহুই ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তিনি এমন একজন রাজনৈতিক নেতা, যিনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো অগ্রগতি হতে দেবেন না।

গত সপ্তাহে এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা হারেৎসকে বলেন, ইসরায়েলের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ রাখার ব্যাপারে একরোখা অবস্থান নিয়েছে। অথচ চুক্তির প্রথম ধাপেই এই সীমান্ত খোলার কথা ছিল। রাফাহ সীমান্ত গাজার একমাত্র প্রবেশপথ, যেখানে ইসরায়েলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই।

অগ্রগতি নেই হামাস–ইসরায়েল ইস্যুতেও

হারেৎস আরও জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র হামাসের কাছে যে প্রতিশ্রুতিগুলো পৌঁছে দিয়েছিল, তার একটি ছিল ইসরায়েলি সেনা হাদার গোল্ডিনের মরদেহ ফেরত পাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেগুলোর কোনোটাতেই এখনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বিশেষ করে, গাজার পূর্বাঞ্চলে ‘ইয়েলো লাইন’ (হলুদ রেখা)-এর পূর্বে আটকে থাকা সশস্ত্র হামাস যোদ্ধাদের পরিস্থিতি সমাধানে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই।

সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/

