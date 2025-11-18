ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি ব্যবহারে থেমে গেলো ডাকাতি, ভিডিও ভাইরাল

ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি ব্যবহারে থেমে গেলো ডাকাতি, ভিডিও ভাইরাল
ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি ব্যবহারে থেমে গেলো ডাকাতি। শিশুটির নিষ্পাপ আচরণে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি সশস্ত্র ডাকাত। লুটে নেওয়া টাকা-পয়সা ফেরত দিয়ে উল্টো মেয়েটির মাথায় চুমু খেয়ে বিদায় নেয় সে। সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানে। তবে ঠিক কোন এলাকার ভিডিও, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, দোকানদার কাউন্টারের পেছনে বসে রয়েছেন। পাশে তার চার বা পাঁচ বছর বয়সী ছোট্ট কন্যা। এমন সময় এক সশস্ত্র ব্যক্তি দোকানে ঢুকে বন্দুক তাক করে নগদ টাকা ও দোকানদারের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।
ঠিক সেই মুহূর্তে পরিস্থিতি না বুঝে ছোট্ট শিশুটি ডাকাতের দিকে তার হাতে থাকা ললিপপ বাড়িয়ে দেয়।
In #Pakistan, a robber experienced an unexpected change of heart and returned his stolen goods after being charmed by a simple candy offered by the shopkeeper's young daughter. pic.twitter.com/otSB71QxFO— Tehran Times (@TehranTimes79) November 17, 2025
অপ্রত্যাশিত এই নিষ্পাপ আচরণে ডাকাতের আচরণ মুহূর্তেই বদলে যায়। তাকে দেখা যায় দোকানদারের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া টাকা ও ফোন ফিরিয়ে দিচ্ছে। এমনকি শিশুটির প্রতি স্নেহ দেখিয়ে মাথায় চুমুও খায় লোকটি। এরপর কারও কোনো ক্ষতি না করেই দোকান ছেড়ে চলে যায় সে।
এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বহু সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, এক শিশুর নিষ্পাপ হৃদয় কখনো কখনো অন্ধকারতম মনকেও আলো দেখাতে পারে।
সূত্র: এআরওয়াই নিউজ
