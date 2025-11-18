এআই অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না: সুন্দর পিচাই
গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই এক সতর্কবার্তায় বলেছেন, মানুষ যেন এআই টুলের কথাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে।
বিবিসিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বর্তমানের এআই মডেলগুলো ভুল করার প্রবণতা রাখে এবং তাই এটিকে অন্যান্য টুলের পাশাপাশি ব্যবহার করা উচিত।
সুন্দর পিচাই বলেন, ফলে কেবল এআই-এর ওপর নির্ভরশীলতা নয়, প্রয়োজন একটি সমৃদ্ধ ইনফরমেশন ইকোসিস্টেম।
তিনি বলেন, এ কারণেই মানুষ গুগল সার্চ ব্যবহার করে। আমাদের আরও কিছু পণ্য আছে যা নির্ভুল তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি নির্ভরযোগ্য।
পিচাই আরও বলেন, সৃজনশীল লেখালেখির মতো কাজে এআই টুল খুবই সহায়ক হলেও, মানুষকে শিখতে হবে কোন কাজে এগুলো ভালো এবং কোন ক্ষেত্রে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করাই ভালো।
তিনি বিবিসিকে বলেন, যতটা সম্ভব নির্ভুল তথ্য দিতে আমরা অসংখ্য কাজ করি—কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তিও এখনও ভুল করে।
এদিকে প্রযুক্তি দুনিয়ায় গুগলের নতুন ভোক্তাবিষয়ক এআই মডেল জেমিনি ৩.০ বেশ আলোচনায় রয়েছে, যা ধীরে ধীরে চ্যাটজিপিটির কাছ থেকে বাজারের অংশ পুনরুদ্ধার করছে।
গত মে মাস থেকে গুগল তাদের সার্চে ‘এআই মোড’ চালু করেছে, যেখানে জেমিনি চ্যাটবটকে যুক্ত করা হয়েছে—এটি ব্যবহারকারীদের যেন কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা দেয়।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম