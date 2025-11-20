এবার যুক্তরাজ্যের প্রিন্সেস অব ওয়েলসের কাছে ক্ষমা চাইলো বিবিসি

এবার যুক্তরাজ্যের প্রিন্সেস অব ওয়েলসের কাছে ক্ষমা চাইলো বিবিসি
এবার প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথরিনকে ‘কেট মিডলটন’ বলে উল্লেখ করার ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে যুক্তরাজ্যের শতবর্ষী সংবাদমাধ্যম বিবিসি। গত সপ্তাহে আর্মিস্টিস ডে’র অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় বিবিসির সংবাদ উপস্থাপক রাজিনি বৈদ্যনাথন একাধিকবার কেট মিডলটন নামটি উচ্চারন করেছেন। ৪৩ বছর বয়সী জনপ্রিয় এই রাজপরিবারের সদস্যের বিবাহ-পূর্ব নাম ‘কেট মিডলটন’ বলায় দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
বিবিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আর্মিস্টিস ডে স্মরণ অনুষ্ঠানের সম্প্রচারে আমরা ভুলবশত ক্যাথরিন, প্রিন্সেস অব ওয়েলসকে ‘কেট মিডলটন’ বলে উল্লেখ করেছি। দীর্ঘ সময় ধরে সরাসরি সম্প্রচারের সময় এই ভুল হয়েছে, যার জন্য আমরা দুঃখিত। সংস্থাটি আরও জানায়, অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশে তাকে তার সঠিক উপাধিতেই উল্লেখ করা হয়েছিল।
১১ নভেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধে আর্মিস্টিস ডে’র স্মরণসভা অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অংশ নেন প্রিন্সেস অব ওয়েলস। তিনি দুই মিনিট নীরবতা পালনে দেশকে নেতৃত্ব দেন এবং রাজপরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সম্প্রচারিত এক তথ্যচিত্রে সম্পাদনার ভুল নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছেও ক্ষমা চেয়েছিল বিশ্বখ্যাত এই সংবাদমাধ্যম। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রচারিত ‘ট্রাম্প:এ সেকেন্ড চান্স’ নামের তথ্যচিত্রে ২০২১ সালের ট্রাম্পের একটি বক্তব্য ভুলভাবে কাটছাঁট করে দেখানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় বিবিসির বিরুদ্ধে ১ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের মামলা করার কথাও জানিয়েছিলেন ট্রাম্প।
যদিও বিবিসি ট্রাম্পের করা মানহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে ওই ঘটনার জেরে বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি এবং সংবাদ প্রধান ডেবোরাহ টার্নেস পদত্যাগ করেন।
সূত্র : সিএনএন
কেএম