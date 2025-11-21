হিন্দু স্ত্রীকে খ্রিস্টান ধর্মে আনার আশা প্রকাশ করলেন জেডি ভ্যান্স
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সম্প্রতি বলেছেন যে তিনি আশা করেন একদিন তার স্ত্রী তার মতোই খ্রিষ্টধর্মে অনুপ্রাণিত হবেন। তবে এই মন্তব্য ভারতের ভেতরে এবং ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মান্তরকে ঘিরে পুরোনো বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে।
গত মাসে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ–এর এক অনুষ্ঠানে এক দর্শক ভ্যান্সকে প্রশ্ন করেন—আমেরিকান দেশপ্রেম এবং খ্রিষ্টধর্মকে কেন একসঙ্গে জুড়ে দেখা হচ্ছে?
উত্তরে ভ্যান্স বলেন, তার স্ত্রী উষা ভ্যান্স একটি হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছেন, যদিও পরিবারটি খুব ধার্মিক ছিল না। ভ্যান্স নিজে ইভানজেলিকাল পরিবারে বেড়ে উঠলেও ২০১৯ সালে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। আমি কি আশা করি একসময় তিনি সেই একইভাবে অনুপ্রাণিত হবেন ।
এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ভারত ও ভারতীয় প্রবাসীদের একাংশের মধ্যে তীব্র আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই বিষয়টিকে ধর্মান্তর উৎসাহ দেওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখেন। সমালোচনার জবাবে ভ্যান্স এক এক্স পোস্টে লেখেন—অনেক আন্তঃধর্ম বৈবাহিক পরিবারে যেমন হয়, তিনিও শুধু আশা প্রকাশ করেছেন; তবে স্ত্রী যাই সিদ্ধান্ত নিন, তিনি তাকে সমর্থন করবেন।
টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’র ওই অনুষ্ঠানে ভ্যান্স জানান, তিনি এবং তার স্ত্রী যখন প্রথম পরিচিত হন তখন দুজনই মূলত সংশয়বাদী বা নাস্তিক ছিলেন। পরে সিদ্ধান্ত হয় তাদের সন্তানদের খ্রিষ্টধর্মীয় পরিবেশে বড় করা হবে।
উষা ভ্যান্স জুন মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,আমি ক্যাথলিক নই এবং হওয়ার ইচ্ছা নেই। সন্তানরা ক্যাথলিক স্কুলে পড়ে, তবে তারা চাইলে ক্যাথলিক বাপ্তিস্ম নিতে পারে।
তিনি আরও জানান, সন্তানদের তার পরিবার থেকেও হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি শেখানো হয় এবং তাদের হিন্দু নানী নিয়মিত মন্দিরে যান, পূজা করেন।
সূত্র : সিএনএন
কেএম