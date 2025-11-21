গাজায় আবারও ইসরায়েলি বিমান হামলা, ১২ ঘণ্টায় ৩৩ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজায় আবারও ইসরায়েলি বিমান হামলা, ১২ ঘণ্টায় ৩৩ ফিলিস্তিনি নিহত
গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনুসে ইসরায়েলের দুটি বিমান হামলায় অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) ভোরে এ হামলা হয় বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে গাজাজুড়ে ইসরায়েলি বিমান হামলায় মোট ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এই হামলাগুলো ১০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম।
এর আগে বুধবার (১৮ নভেম্বর) গভীর রাত ও বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) ভোরে খান ইউনুসে বাস্তুচ্যুত মানুষের তাঁবুর ওপর চার দফা বিমান হামলায় ১৭ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৫ নারী ও ৫ শিশু রয়েছে।
অন্যদিকে, গাজার উত্তরের গাজা সিটিতে একটি ভবনের ওপর দুই দফা বিমান হামলায় ১৬ জন নিহত হন। আল–শিফা হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানান, নিহতদের মধ্যে ৭ শিশু ও ৩ নারী ছিলেন।
হামাস এসব হামলাকে বেপরোয়া গণহত্যা বলে নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করেছে যে হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলি সেনাদের দিকে প্রথমে গুলি চালিয়েছিল তাই এমন হামলা চালানো হয়েছে।
খান ইউনুসের নাসের হাসপাতালে নিহতদের জানাজায় অংশ নিতে বহু মানুষ ভিড় করেন। সাদা কাফনের কাপড়ে মোড়ানো প্রিয়জনের মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক নারী শোক প্রকাশ করে আক্ষেপে ভেঙে পড়েন।
শোকাহতদের মধ্যে ছিলেন আবির আবু মুস্তাফা, যিনি একই হামলায় তার তিন সন্তান এবং স্বামীকে হারিয়েছেন। দাফনের প্রস্তুতির সময় তিনি তাদের মরদেহের পাশে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েন।
গাজায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং আরও ১ লাখ ৭৭ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে।
সূত্র : দ্য আরব নিউজ
কে এম