নোবেল পুরস্কার নিতে দেশ ছাড়লেই ‘পলাতক’ বিবেচিত হবেন মাচাদো

নোবেল পুরস্কার নিতে দেশ ছাড়লেই ‘পলাতক’ বিবেচিত হবেন মাচাদো
ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো নোবেল শান্তি পুরস্কার নিতে নরওয়ের উদ্দেশে দেশ ছাড়লে ‘পলাতক’ বলে বিবেচিত হবেন। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানান ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, মাচাদো গ্রেফতার এড়াতে লুকিয়ে বসবাস করছেন। তার বিরুদ্ধে ‘কূটকৌশল, ঘৃণা ছড়ানো ও সন্ত্রাসবাদমূলক কর্মকাণ্ডের’ অভিযোগ আছে।
তারেক উইলিয়াম সাব আরও বলেন, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মাচাদো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী মোতায়েনের পক্ষে মত দেওয়ার জন্যও তদন্তের মুখে রয়েছেন।
সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন ক্যারিবীয় এলাকায় ‘মাদকবাহী’ নৌযানগুলোকে লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানে এরই মধ্যে ৮০ এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভেনেজুয়েলার।
ট্রাম্প মাদুরোকে মাদক কার্টেলের নেতা হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। তবে মাদুরোর পাল্টা অভিযোগ, ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার তেলের নিয়ন্ত্রণ নিতে যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট এও জানান যে তিনি বলেন ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে প্রস্তুত।
এদিকে, মাচাদো ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীকে মাদুরোর বিরুদ্ধে অবস্থান পরিবর্তনের জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করছেন। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) একটি ভিডিওতে তিনি ‘স্বাধীনতার মেনিফেস্টো’ শিরোনামে মাদুরোবিরোধী ভেনেজুয়েলার জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।
৫৮ বছর বয়সী মাচাদোকে অক্টোবর মাসে শান্তিতে নোবেলের জন্য মনোনীত হন। ‘স্বৈরাচার থেকে গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের প্রচেষ্টার’ জন্য তাকে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নোবেল কমিটি।
মাচাদো দীর্ঘদিন ধরে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারকে ‘অপরাধমূলক’ হিসেবে নিন্দা করেছেন ও ভেনেজুয়েলার মানুষকে একত্র হয়ে সরকার উৎখাতের আহ্বান জানিয়েছেন।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ