  2. আন্তর্জাতিক

মোজাম্বিকে আইএসআইএস সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পুনরুত্থান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
মোজাম্বিকে মসজিদে আইএসআইএস জঙ্গিদের পতাকাসহ অবস্থান/ ছবি : ভিডিও থেকে নেওয়া।

মোজাম্বিকের উত্তরে কাবো দেলগাদো অঞ্চলে আইএসআইএস-সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পুনরুত্থান নতুন মাত্রা পেয়েছে। মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএইড (ইউএসএইড)–এর কার্যক্রম হঠাৎ বন্ধ হওয়ার পর এই উত্থান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। স্থানীয় মানুষ, বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকারকর্মীদের বক্তব্যে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলীয় মোসিম্বোয়া দা প্রাইয়া শহরের এক মসজিদে জঙ্গিরা আইএসআইএসের পতাকা উড়িয়ে স্থানীয় ভাষায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়েছে।

মসজিদের ইমাম সুমাইল ইস্সা জানিয়েছেন, সাতজন সশস্ত্র জঙ্গি জোর করে মসজিদে ঢুকে মাইকে ঘোষণা দেয় যে সবাইকে উপস্থিত হতে হবে। তখনই আইএস আইএসের পতাকা দেখে তিনি ও আরেকজন পালিয়ে সামরিক বাহিনীকে খবর দেন।

জানা গেছে, জঙ্গিদের মুখ খোলা ছিল এবং তারা জনগণের মোবাইলে ভিডিও ধারণে আপত্তি করেনি। বিশ্লেষকদের মতে, তাদের মধ্যে নির্ভীকতা ও দখল-করা এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ দেখানোর চেষ্টা স্পষ্ট হয়েছে।

মোসিম্বোয়া দা প্রাইয়া শহরে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে আইএসআইএস নতুন অভিযান শুরু করে। কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকজন খ্রিষ্টান পুরুষকে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে এবং দশ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

জানা গেছে, বিশ্বব্যাপী আইএস আইএস কার্যকলাপের ৭৯ শতাংশ এখন আফ্রিকায়। সেই কার্যকলাপের ১১ শতাংশ মোজাম্বিকে চলছে। এটি ইতিহাসে মোজাম্বিকের সবচেয়ে ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতার সময়।

এটি ছিল সেই অঞ্চলে আইএসআইএসের শক্তি পুনর্গঠনের দৃশ্যমান রূপ, যা বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দ্রুত উত্থান পেয়েছে।

২০১৭ সাল থেকে কাবো দেলগাদো জঙ্গি হামলায় বিপর্যস্ত। একসময় মোসিম্বোয়া দা প্রাইয়া পুরোপুরি আইএসআইএস–এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় (২০২০–২০২১)। পরে পশ্চিমা দেশগুলোর সাহায্যে মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডার যৌথ সামরিক অভিযানে এলাকাটি আংশিকভাবে মুক্ত হয়।

সূত্র : সিএনএন
