সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২২ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ভূমিকম্পের পর ‘আফটারশক’ কেন হয়, কতবার হতে পারে?
ভূমিকম্পের পর মাটির নিচে জমে থাকা চাপ পুরোপুরি কমে যায় না। মূল ভূমিকম্পের পর যে ছোট ছোট কম্পনগুলো অনুভূত হয়, সেগুলোই আফটারশক নামে পরিচিত। এটি আসলে ভূমিকম্পেরই ধারাবাহিক ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়া।
পশুপাখি কি ভূমিকম্প আগাম টের পায়?
পশুপাখি কি ভূমিকম্প আগাম টের পায়? ভূমিকম্প হওয়ার আগে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে- এমন ধারণা নতুন নয়। সেই রোমান যুগ থেকেই মানুষ বিশ্বাস করে আসছে, ভূমিকম্পের আগে কিছু প্রাণী অদ্ভুতভাবে আচরণ করে। বছরের পর বছর ধরে বহুবার এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেছে যেখানে ভূমিকম্পের কয়েক মিনিট বা ঘণ্টা আগে পাখি, বাদুড়, ময়ূর বা অন্যান্য প্রাণীর অস্বাভাবিক চলাচল বা আচরণ দেখা গেছে।
বিজ্ঞানীরা কীভাবে ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন?
ভূমিকম্প হলেই অবধারিতভাবে আলোচনায় উঠে আসে কেন্দ্রের অবস্থান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কীভাবে ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন তা জানার আগ্রহ রয়েছে অনেকেরই। আজ জেনে নেওয়া যাক সেই প্রক্রিয়া
ট্রাম্প-মামদানির সম্পর্ক তাহলে কি বদলে গেলো?
ট্রাম্প-মামদানির সম্পর্ক তাহলে কি বদলে গেলো? তারা কি শত্রু থেকে মিত্রে পরিণত হলেন? হোয়াইট হাউজে দুই নেতার সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার পর থেকে এসব প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে কী পাবে যুক্তরাষ্ট্র?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন দিক থেকে লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলই, সামরিক-অর্থনৈতিকভাবেও ব্যাপক লাভের সুযোগ রাখা হয়েছে ওয়াশিংটনের জন্য।
ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন?
ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নে ২০২৩ সালে শুরু হওয়া ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এখন বিশ্ব রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। দীর্ঘ সময় পর এ সংকট সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই শান্তি পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার শর্ত সংবিধানে সংযুক্ত করবে এবং দখল হওয়া লুহানস্ক, দোনেস্ক, খেরসন এবং ঝাপোরঝিয়া অঞ্চল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
চাপের মুখে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করলো ভারতের রিলায়েন্স
ভারতের সবচেয়ে বড় শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করেছে। রিলায়েন্সের এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা। পাশাপাশি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রাখাও এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য।
ভেনেজুয়েলার আশপাশে বেসামরিক বিমান চলাচলে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা
ভেনেজুয়েলার আশপাশে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসামরিক বিমান চলাচলের বিষয়ে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর বিশাল সমাবেশের মধ্যে ‘বর্ধিত সামরিক তৎপরতা’র কারণে ভেনেজুয়েলার আকাশসীমায় বিমান চলাচলের সময় সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) প্রধান বিমান সংস্থাগুলোকে সতর্ক করেছে।
সুদানে অপুষ্টিতে ভুগে এক মাসে ২৩ শিশুর মৃত্যু
সুদানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তীব্র অপুষ্টি ও খাদ্যসংকটে গত এক মাসে অন্তত ২৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে দেশের সেনাবাহিনী ও জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে থাকা আধাসামরিক র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মধ্যে চলমান তীব্র লড়াইয়ের কারণে এমন নির্মম ঘটনা ঘটেছে। কর্দোফান অঞ্চলে এ মানবিক বিপর্যয় ঘটছে বলে জানিয়েছে ।
দিল্লিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আসছে আরও কঠোর বিধিনিষেধ
শীতের শুরুতে দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় বায়ুদূষণ দ্রুত বাড়তে থাকায় খুব শিগগির আরও কঠোর বিধিনিয়ম কার্যকর হতে যাচ্ছে। কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (জিআরএপি)–এর নিয়ম সংশোধন করেছে, যাতে আরও কর্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
প্রথম ওষুধ কোম্পানি হিসেবে ট্রিলিয়ন ডলারের ক্লাবে লিলি
ওজন কমানোর ওষুধের বিপুল চাহিদার কারণে মার্কিন ওষুধ কোম্পানি এলি লিলি শুক্রবার (২১ নভেম্বর) এক ট্রিলিয়ন ডলার বাজারমূল্য ছুঁয়ে ইতিহাস গড়েছে। প্রযুক্তি কোম্পানির আধিপত্যে থাকা এই ‘ট্রিলিয়ন-ডলার ক্লাবে’ প্রথমবারের মতো কোনো ওষুধ কোম্পানি প্রবেশ করলো।
কেএএ/জেআইএম