সহায়তা বন্ধের হুমকি
জোর করেই ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে সই করাবেন ট্রাম্প?
যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে করাতে গোয়েন্দা তথ্যসহ অস্ত্র সহায়তা বন্ধের হুমকি দিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ট্রাম্প কি তবে জোর করেই ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে সই করাবেন?
এ বিষয়ে অবগত দুই ব্যক্তি রয়টার্সকে জানিয়েছেন, অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ওয়াশিংটনের চাপ এবার অনেক বেশি। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই একটি শান্তিচুক্তির খসড়া চুক্তিতে সই করাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।
এক সূত্রের কথায়, ‘ওরা যুদ্ধ থামাতে চায় এবং চায় ইউক্রেন এর মূল্য দিক।’
আরও পড়ুন>>
শান্তিচুক্তি মেনে নিতে ইউক্রেনকে এক সপ্তাহ সময় দিলেন ট্রাম্প
ট্রাম্পের ২৮ দফা/ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে কী পাবে যুক্তরাষ্ট্র?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনায় কী আছে?
ওয়াশিংটন ইউক্রেনের কাছে যে ২৮ দফার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাতে রাশিয়ার কয়েকটি মূল দাবি রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— ইউক্রেনকে আরও কিছু এলাকা রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া, সেনাবাহিনীর আকার সীমিত করা এবং ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া।
গত বৃহস্পতিবার কিয়েভে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তারা। সেখানে শান্তির পথে অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং বৈঠকে থাকা সেনাবাহিনীর জনসংযোগ প্রধান এটিকে ‘সফল বৈঠক’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা জানান, ওয়াশিংটন একটি ‘আগ্রাসী সময়সূচি’ চায়, যার অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে ওই নথিতে স্বাক্ষর করা হবে।
কেএএ/