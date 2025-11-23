বিশ্বের সর্বোচ্চ উচ্চতার হোটেল ‘সিয়েল দুবাই মেরিনা’
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল সিয়েল দুবাই মেরিনা। ৩৭৭ মিটার উচ্চতার এই হোটেলটি ৮২ তলা বিশিষ্ট এবং এতে রয়েছে ১০০৪টি কক্ষ ও স্যুইট।
বর্তমানে দুবাইয়ের পর্যটন খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০২৪ সালে শহরটি ১ কোটি ৮৭ লাখ আন্তর্জাতিক পর্যটককে স্বাগত জানিয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। এই প্রবৃদ্ধির অংশ হিসেবেই অত্যাধুনিক সিয়েল দুবাই মেরিনা গড়ে তোলা হয়েছে।
হোটেলটি আইএইচজি-এর ভিগনেট্টি কালেকশনের নতুন সংযোজন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাইনরিশ মরিও বলেছেন, সিয়েল দুবাই মেরিনা একটি দূরদর্শী স্থাপনা যা উচ্চতা, উদ্ভাবন এবং বিলাসিতার অনন্য সমন্বয়। নোর গ্রুপের নকশায় নির্মিত সুউচ্চ সুচাকৃতি ভবনটিতে উচ্চতাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু সাজানো হয়েছে।
৭৬তম তলায় রয়েছে সমুদ্র-মুখী আউটডোর ইনফিনিটি পুল যা বিশ্বের অন্যতম উচ্চতায় অবস্থিত। শীর্ষে রয়েছে অবজারভেশন ডেক যেখান থেকে দুবাই স্কাইলাইন, পাম জুমেইরা ও আরব সাগরের প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যায়। ভবনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে উল্লম্বভাবে সাজানো সবুজায়ন ও ইনডোর গার্ডেন।
স্থপতিরা জানিয়েছেন, নকশায় টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বায়ুপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও উইন্ড-টানেল মডেলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
হোটেলে রয়েছে ৮টি রেস্তোরাঁ। ১৩ ,১৪ তম তলায় রয়েছে মেডিটেরেনিয়ান খাবার, পাস্তা, মেজে ও আর্টিসান বেকারি ,এশিয়ান লাইভ বুফে-রামেন, ফো, সুশি, ডিম সাম ও কারি।
সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক আধুনিক এশিয়ান ব্র্যান্ড ‘ট্যাট্টো’–এর তিনটি আউটলেট— ৭৪ তলায় ট্যাট্টো রেস্টুরেন্ট এন্ড বার, ৭৬ তলায় স্কাই পুল। এছাড়া ৩১০ মিটার উচ্চতায় ৮১ তলায় রয়েছে স্কাই লাউঞ্জ এবং ট্যারেন্স যেখানে ৩৬০-ডিগ্রি ভিউ ও লাইভ মিউজিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এছাড়া রয়েছে ২৪ ঘণ্টা খোলা স্কাইলাইন ভিউ জিম, এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে স্লোনা বিচ ক্ল্যাবে–এ প্রবেশাধিকার। অন্যদিকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৬১ তলায় স্পা চালু হবে।
দুবাইয়ের দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটন খাতে নতুন এই স্থাপনাটি ইতোমধ্যে বিলাসবহুল আতিথেয়তার নতুন মান নির্ধারণ করেছে।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম