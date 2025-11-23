লেবাননে হিজবুল্লার সামরিক প্রধানকে হত্যায় ইসরায়েলি বিমান হামলা

লেবাননে হিজবুল্লার সামরিক প্রধানকে হত্যায় ইসরায়েলি বিমান হামলা
২০২৪ সালের বছরের যুদ্ধবিরতির পর লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপশহর দাহিয়ায় প্রথমবারের মতো বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। রোববার (২৩ নভেম্বর) জনবহুল হারেত হরেইক এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টকে লক্ষ্যবস্তু করে এ বিমান হামলা চালানো হয়েছে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈরুতের কেন্দ্রে হিজবুল্লাহর চিফ অব স্টাফকে (সামরিক শাখার প্রধান) লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
লক্ষ্যবস্তু হিসেবে হায়থাম আলী তাবাতাবাইয়ের নাম উল্লেখ করেছে ইসরায়েলি গণমাধ্যম। তিনি হিজবুল্লাহ সংগঠনের কার্যত সামরিক প্রধান এবং মহাসচিব নাঈম কাসেমের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা বলে দাবি করা হয়েছে।
হিজবুল্লাহ এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তবে সংগঠনের একটি সূত্র আল-আরাবি টিভিকে জানিয়েছে, একজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে কিন্তু পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, হামলায় কয়েকজন আহত হয়েছেন তবে কেউ নিহত হয়েছেন কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহ ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছালে দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ ভাব বন্ধ হয়। ওই সময় সংঘাত চলাকালে ইসরায়েল হিজবুল্লাহর দীর্ঘদিনের মহাসচিব হাসান নাসরাল্লাহ, তার ডেপুটিসহ আরও কয়েকজন সিনিয়র কমান্ডারকে হত্যা করে।
যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননের ভেতরে একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পর ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩৩১ জন নিহত এবং প্রায় ১,০০০ জন আহত হয়েছেন।
দাহিয়ায় এর আগে কয়েকবার হামলা চালানো হলেও সাধারণত সেগুলোর আগে ইসরায়েল সতর্কতা জারি করত। এবার কোনো সতর্কতা ছাড়াই হামলা চালানো হয়।
সূত্র : মিডল ইস্ট আই
কেএম