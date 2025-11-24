ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা
জেনেভা সম্মেলন শেষে পাল্টা প্রস্তাব দিলো ইইউ
২০২৩ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাব প্রণয়ন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ প্রস্তাব আপাতত দৃষ্টিতে রাশিয়ার বিজয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এ প্রস্তাবের সংশোধনে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বৈঠক করেছে মার্কিন-ইইউ ও ইউক্রেনের প্রতিনিধি দল।
প্রথম রাউন্ডের আলোচনা শেষে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছে যে, তারা এ শান্তি প্রস্তাবে অগ্রগতি এনেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর একটি আপডেটেড ও পরিমার্জিত শান্তি কাঠামো প্রস্তুত হয়েছে। এ কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।
মূল পরিবর্তনসমূহ:
(১) ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী শান্তিকালীন সেনা সদস্য ৮ লাখ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে যা পূর্বের প্রস্তাবে ছিল ৬ লাখ।
(২) পূর্বের পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে না এবং বিষয়ে ইউক্রেনের সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ থাকবে। তবে নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে ন্যাটো জোটে নতুন দেশের যোগদান হবে সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে ন্যাটো বাহিনী ইউক্রেনের ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে থাকবে না শুধু শান্তিকালীন অবস্থায় থাকবে।
(৩) পূর্বের প্রস্তাবে অস্থায়ী দখলকৃত অঞ্চলগুলোকে রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে ইইউ নেতৃত্বাধীন নতুন প্রস্তাবে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এ অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে দনবাসের লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক এলাকা।
(৪) ইউক্রেনের প্রাথমিক দাবি অনুযায়ী প্রথমে যুদ্ধবিরতি নীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া অঞ্চল বিনিময় আলোচনা বর্তমান যোগাযোগরেখা থেকে শুরু হবে।
রাশিয়ার কিছু সুবিধা :
রাশিয়াকে জি-৭ এ যোগদানের অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে রাশিয়ার ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হবে।
পাশাপাশি ঝাপোরঝিয়ায় অবস্থিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
ইইউ প্রস্তাবিত নতুন এ পরিকল্পনার অফিসিয়াল নথি এখনো না পাওয়ায় সংশোধিত এ খসড়া কোনো মন্তব্য করেনি রাশিয়া।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম