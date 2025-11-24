যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় ভারতীয় চিকিৎসকের আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় ভারতীয় চিকিৎসকের আত্মহত্যা
যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছেন ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের এক নারী চিকিৎসক। শনিবার (২২ নভেমম্বর) তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদের একটি ফ্ল্যাট থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মরদেহ উদ্ধারের সময় ঘরে একটি চিরকুট দেখতে পায় পুলিশ। যেখানে ৩৮ বছর বয়সী ওই চিকিৎসক যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বিষণ্ণতায় ভোগার কথা লিখেছিলেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রোহিনী (৩৮) নামে ওই নারীর বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায়। তার মা লক্ষ্মী জানান, রোহিনী যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির সুযোগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ভিসা না মেলায় তিনি চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়েন।
তার মা আরও বলেন, হায়দরাবাদের পদ্মারাও নগরে থাকতেন রোহিনী। এখানকার লাইব্রেরিগুলোর সুবিধার জন্যই সেখানে উঠেছিলেন। তিনি ইন্টারনাল মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ হতে চেয়েছিলেন।
রোহিনী ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কিরগিজস্তানে এমবিবিএস পড়েন।। তার একাডেমিক রেকর্ড ছিল দারুণ, ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিল অনেক বড় স্বপ্ন।
লক্ষ্মী আরও জানান, মেয়েকে ভারতে থেকেই চিকিৎসা পেশা চালানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রোহিনী যুক্তি দিতেন, যুক্তরাষ্ট্রে দিনে রোগীর সংখ্যা কম থাকে ও আয়ও ভালো।
মায়ের ভাষায়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভিসা অনুমোদনের অপেক্ষায় রোহিনীর হতাশা ও বিষণ্ণতা আরও বাড়তে থাকে। অনুমোদন না পাওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ও একা থাকতেন। রোহিনী অবিবাহিত ছিলেন ও নিজেকে পুরোপুরি চিকিৎসা পেশায় উৎসর্গ করেছিলেন।
পুলিশ জানায়, শনিবার (২২ নভেম্বর) পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ দরজায় কড়া নাড়ার পর কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে রোহিনীর ঘরে ঢোকেন। সেসময় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর আগে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন গৃহকর্মী, কারণ রোহিনী দরজা খুলছিলেন না।
ঘরে পাওয়া একটি চিরকুটে রোহিনী লিখেছেন, তিনি বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, রোহিনী শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবন করেছিলেন বা নিজেকে ইনজেকশন দিয়েছেন। তবে নির্দিষ্টভাবে মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে তারা।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ