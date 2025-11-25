ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিলো ইরান

ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিলো ইরান
ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় সেমনান প্রদেশে দুই নারীকে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির বিচার বিভাগ। খবর এএফপির।
বিচার বিভাগের সরকারি সংবাদমাধ্যম মিজান অনলাইন জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট রায় বহাল রাখার পর বাসতাম শহরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
প্রাদেশিক বিচার বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আকবরীর উদ্ধৃতি দিয়ে মিজানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই রায় সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনার পর নিশ্চিত এবং কার্যকর করা হয়েছে।
প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লোকটি দুই নারীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এবং জোর করে তাদের ধর্ষণ করেছেন। এমনকি ভুক্তভোগীদের সম্মানহানি করা হবে বলে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দিয়েছেন।
তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। ইরান সাধারণত কারাগারের ভেতরেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। তবে কিছু গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকাশ্যেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, চীনের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী দেশ হচ্ছে ইরান।
টিটিএন