পশ্চিমবঙ্গে পুকুরে উল্টে পড়লো স্কুলবাস, তিন শিক্ষার্থী নিহত
পশ্চিমবঙ্গে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়লো একটি স্কুলবাস। শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুলবাসটি পুকুরে উল্টে যাওয়ায় তিন শিক্ষার্থী নিহত এবং আরও দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো শিক্ষার্থীরা হলো- সৌভিক দাস (১১), ইশিকা মন্ডল (৭) এবং আরিন দাস (৯)। সোমবার স্কুল ছুটির পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, উলুবেড়িয়ার জগদীশপুর এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ছুটির পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফিরছিল গাড়িটি। ওই গাড়িতে পাঁচ শিক্ষার্থী ছিল। বহিরা দাসপাড়ার দিকে বহিরা শ্মশানতলায় কাছে শিক্ষার্থীদের নামাতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে উল্টে যায়।
দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজ শুরু করেন। গাড়ির চালকসহ আহত শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে উলবেরিয়া মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এই দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছে। তাদেরকে উলুবেরিয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটি খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। এরপরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে পুকুরে উল্টে যায় গাড়িটি। সেখানে থাকা লোকজন দ্রুত সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এই ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উলুবেরিয়া থানার পুলিশ। উলুবেড়িয়ার এসডিপিও শুভম যাদব জানিয়েছেন, উলুবেরিয়া এক নম্বর ব্লকের ভিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং পুরো ঘটনার তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
