জেলেনস্কি-ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের অপেক্ষায় ইউক্রেন

প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ফাইল ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের অপেক্ষায় রয়েছে  কিয়েভ। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তারা চায় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য চলতি সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠক হোক। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এক শীর্ষ ইউক্রেনীয় আলোচক এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর এএফপির।

টেলিগ্রামে ইউক্রেনের নিরাপত্তা পরিষদের সচিব রুস্তেম উমেরভ বলেন, আমরা নভেম্বরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের যুক্তরাষ্ট্র সফরের আয়োজনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান করতে যুক্তরাষ্ট্র যে বিতর্কিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে, তাতে যুক্ত করা নতুন পরিবর্তনসমূহকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ধারণা করা হচ্ছে, ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা রাশিয়ার যুদ্ধের পক্ষে থাকা অংশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার পর শান্তি পরিকল্পনার একটি সংশোধিত সংস্করণ করা হয়েছে।

টেলিগ্রামে জেলেনস্কি বলেন, এখন যুদ্ধ শেষ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে...। অনেক সঠিক উপাদান এখন এ কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোরে, কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেন, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় রাজধানীর একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে বিদ্যুৎ এবং পানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে।

ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ও দেশটির জ্বালানি অবকাঠামোগুলোতে ব্যাপক ও সম্মিলিত হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুকূলে এলেই জ্বালানি কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করবেন।

