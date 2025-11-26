বিশ্বের জনবহুল শহর জাকার্তা, দ্বিতীয় ঢাকা

বিশ্বের জনবহুল শহর জাকার্তা, দ্বিতীয় ঢাকা
ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা এখন বিশ্বের জনবহুল শহরের মধ্যে শীর্ষে আছে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। জাতিসংঘের এক নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাকার্তায় ৪ কোটি ১৯ লাখ মানুষ বসবাস করে। এরপরেই রয়েছে ঢাকা যেখানে তিন কোটি ৬৬ লাখ মানুষ বসবাস করে। খবর আল জাজিরার।
ঘনবসতিপূর্ণ জাভা দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত নিম্ন-উপকূলীয় শহর জাকার্তা দ্বিতীয় স্থান থেকে শীর্ষ জনবহুল শহরে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক মূল্যায়ণে বিশ্বের বৃহত্তম জনবহুল শহর হিসেবে এই শহরকে মনোনীত করা হয়েছে।
এদিকে তালিকায় ঢাকার পরেই রয়েছে জাপানের রাজধানী টোকিও। তৃতীয় অবস্থানে থাকা শহরটির মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ৩৪ লাখ। এর আগে শহরটির অবস্থার ছিল নবমে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই শহরটি বিশ্বের বৃহত্তম শহর হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিশ্বের ৩৩টি মেগাসিটির মধ্যে ১৯টি এবং শীর্ষ ১০টির মধ্যে নয়টিই এশিয়ায় অবস্থিত। জাকার্তা, ঢাকা এবং টোকিওর পর শীর্ষ ১০য়ে থাকা অন্যান্য এশীয় শহরগুলো হলো- ভারতের নয়াদিল্লি (৩ কোটি ২ লাখ), চীনের সাংহাই (২ কোটি ৯৬ লাখ), চীনের গুয়াংজু (২ কোটি ৭৬ লাখ), ফিলিপাইনের ম্যানিলা (২ কোটি ৪৭ লাখ), ভারতের কলকাতা (২ কোটি ২৫ লাখ) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল (২ কোটি ২৫ লাখ)।
জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার শহর মিশরের কায়রো এশিয়ার বাইরের একমাত্র শহর যেটি শীর্ষ ১০ শহরের মধ্যে রয়েছে।
টিটিএন