ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে ৮ জনের মৃত্যু
ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা এবং ভূমিধসে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে আটজন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। খবর এএফপির।
জাতীয় দুর্যোগ সংস্থা বিএনপিবি জানিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তর সুমাত্রায় চরম বিপর্যস্ত আবহাওয়া বিরাজ করছে। সোমবার থেকে তাপানুলি সেলাতান জেলার কিছু অংশ প্লাবিত হয়েছে।
বিএনপিবির মুখপাত্র আব্দুল মুহারি এক বিবৃতিতে বলেন, তাপানুলি সেলাতানে বন্যা ও ভূমিধসে আটজন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৫৮ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া আরও ২ হাজার ৮৫১ জন বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে হয়েছে।
স্থানীয় দুর্যোগ সংস্থা ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারের জন্য ভারী সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে, যা জেলায় সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রদেশের কমপক্ষে তিন জেলা বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বর্ষা মৌসুম, সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশটিতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা এবং পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।
মধ্য জাভাতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে চলতি মাসে কমপক্ষে ৩৮ জন মারা গেছেন এবং প্রায় ১৩ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
টিটিএন