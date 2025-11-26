মস্কোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২৮-দফা শান্তি পরিকল্পনা সরাসরি অক্টোবরে ওয়াশিংটনের কাছে জমা দেওয়া একটি রাশিয়ান প্রস্তাব থেকে এসেছে বলে এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। তিনটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, রুশ কর্মকর্তারা ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠকের পর মার্কিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওই প্রস্তাবের বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন।
মস্কোর পক্ষে তীব্র সমর্থনের জন্য এরই মধ্যে ওই পরিকল্পনাটি তীব্র সমালোচনার মুখে রয়েছে। এর মধ্যে কিয়েভকে আরও অঞ্চল ছেড়ে দিতে, তাদের সামরিক বাহিনী হ্রাস করতে বাধ্য করা এবং ন্যাটোতে যোগদানের বিষয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরগেই ল্যাভরভের সঙ্গে এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি ফোনকল করেছেন।
সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে যে, ট্রাম্প প্রশাসন কেন রাশিয়ার প্রস্তাবের ওপর এত বেশি নির্ভর করেছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়, কারণ এটি পর্যালোচনা করা অন্যান্য মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, ইউক্রেন এটি প্রত্যাখ্যান করবে।
ইউক্রেন এবং তাদের ইউরোপীয় মিত্ররা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পর ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনায় কিছু সংশোধন আনা হয় এবং কিয়েভ এতে স্বাগত জানিয়েছে।
এর আগে একজন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, কিয়েভ এই ‘কাঠামোর সারমর্ম’ সমর্থন করে। এই গতিশীলতার ওপর ভিত্তি করে, জেনেভায় আলোচনার নেতৃত্বদানকারী জেলেনস্কির চিফ অফ স্টাফ আন্দ্রি ইয়েরমাক মার্কিন সংবাদ ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওসকে বলেন, ইউক্রেন যে নিরাপত্তা গ্যারান্টি চাইছে তা ‘খুবই দৃঢ়’ বলে মনে হচ্ছে।
হোয়াইট হাউজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ট্রাম্প স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান ‘সহজ নয়’, তবে তিনি আরও বলেন, ‘আমরা একটি চুক্তির কাছাকাছি চলে এসেছি’। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম এটি একটি সহজ চুক্তি হবে, তবে আমি মনে করি আমরা অগ্রগতি করছি।
