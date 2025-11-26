প্রেম মানেনি পরিবার
পালিয়ে ভারতে ঢুকে বিপাকে পাকিস্তানি যুগল
প্রেম মানেনি পরিবার, তাই পালিয়ে ভারতে ঢুকে বিপাকে পড়লো এক পাকিস্তানি যুগল। গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) গুজরাটের কচ্ছ এলাকায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে তাদের আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
পুলিশ জানায়, ভোরের দিকে ওই যুগলকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ৫২৩ ও ৫২৪ নম্বর পিলারের মাঝামাঝি স্থানে দেখতে পান বিএসএফ সদস্যরা। পরে তাদের কচ্ছ (পূর্ব) জেলার বালাসার থানায় হস্তান্তর করা হয়।
যুগলের পরিচয় শনাক্ত করা গেলেও কোনো বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি। তরুণের নাম পোপটকুমার নাথু ভীল (২৪) এবং তরুণীর নাম গৌরী গুলাব ভীল (২০)।
পুলিশের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, তাদের সঙ্গে ছিল মাত্র ১০০ পাকিস্তানি রুপি। তারা দাবি করেছে, দুজনের প্রেমের সম্পর্ক পরিবার মেনে না নেওয়ায় সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।
পুলিশ আরও জানায়, তারা পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মীরপুর খাস ডিভিশনের থরপারকার জেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে।
কচ্ছ (পূর্ব) জেলা পুলিশ জানিয়েছে, দুজনকে ভুজ শহরের যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেওয়া হবে। সেখানে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
এর আগে, গত ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের ইসলামকোট এলাকার আরও এক প্রেমিক যুগলকে ভারতের কচ্ছ জেলায় আটক করা হয়। তারাও দাবি করেছিল, পরিবার প্রেমের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
