পেনশনের অর্থের জন্য মা সেজে হাজির ছেলে, বাড়িতে মিললো মমি

পেনশনের অর্থের জন্য মা সেজে হাজির ছেলে, বাড়িতে মিললো মমি
পেনশনের অর্থ যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য মায়ের মৃত্যুর খবর গোপন রাখেন ছেলে। এরপর পরিচয়পত্র নবায়ন করতে মায়ের মুখের অবয়বে মেকাপ নিয়ে এবং একই রকম উইগ ও মায়ের পোশাক পড়ে হাজির হন আঞ্চলিক পরিচয়পত্র নবায়ন করার অফিসে। অফিসের কর্মকর্তা তাকে দেখে কিছুটা সন্দেহ করলে বেড়িয়ে আসে নির্মম সত্য। এত অভিনয় আর বুদ্ধি খাটিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি ওই ব্যক্তির। শেষ পর্যন্ত তিনি পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন।
এ ঘটনাটি ঘটেছে ইতালির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মান্তুয়ার নিকটবর্তী বোরগো ভারজিলিও শহরে। ৫৭ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি নিজের মৃত মায়ের ছদ্মবেশে পরিচয়পত্র নবায়নের চেষ্টা করায় ধরা পড়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
জানা গেছে, ২০২২ সালে ৮২ বছর বয়সে বোরগো ভারজিলিও শহরে মারা যান মা গ্রাজিয়েলা দাল’ওলিও। তবে তার সন্তান যিনি একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি তার মায়ের মৃত্যুর খবর স্থানীয় প্রশাসনকে জানায়নি।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তিনি মায়ের পোশাক পরেই গাড়ি চালিয়ে এসে অফিসে প্রবেশ করছেন যদিও মা দাল’ওলিওর কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না। পরে পুলিশ তাকে সেখানেই আটক করে।
পুলিশ তার বাড়ি গিয়ে লন্ড্রি রুমের আলমারিতে স্লিপিং ব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় দাল’ওলিওর মমি করা লাশ উদ্ধার করেছে। তদন্তকারীদের ধারণা, স্বাস্থ্য সেবক ছেলে সিরিঞ্জ দিয়ে মায়ের শরীর থেকে তরল বের করে পচন রোধের চেষ্টা করেছিল।
তার বিরুদ্ধে লাশ গোপন, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণা, ছদ্মবেশ ধারণ ও সরকারি নথি জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তার মায়ের মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ইতালিতে মৃত ব্যক্তির ছদ্মবেশে পেনশন গ্রহণের ঘটনা নতুন নয়। দেশটির আর্থিক অপরাধ দমন পুলিশ গার্দিয়া দি ফিনান্সার হিসেবে প্রতিবছর এমন অসংখ্য ঘটনা ধরা পড়ে। মৃত্যু নিবন্ধন ও পেনশন কার্যালয়ের তথ্যের অসামঞ্জস্যতা এই ধরনের প্রতারণাকে সহজ করে তোলে।
সূত্র : সিএনএন
কেএম