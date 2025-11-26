সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের
ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি এক দারুণ খবর! কিন্তু কোথায় সেই দেশ? উত্তর হলো, দক্ষিণ আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।
বিশ্বের জনবহুল শহর জাকার্তা, দ্বিতীয় ঢাকা
ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা এখন বিশ্বের জনবহুল শহরের মধ্যে শীর্ষে আছে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। জাতিসংঘের এক নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাকার্তায় ৪ কোটি ১৯ লাখ মানুষ বসবাস করে। এরপরেই রয়েছে ঢাকা যেখানে তিন কোটি ৬৬ লাখ মানুষ বসবাস করে।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তথ্য এবং ফেডারেল রিজার্ভের সম্ভাব্য সুদের হার কমানোর জোরালো প্রত্যাশার ফলে বিশ্ববাজারে সোনার দাম এক শতাংশের বেশি বেড়ে প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।
সোনার খোঁজে ভিড় বাড়ছে পাহাড়ে
সোনার খোঁজে ভিড় বাড়ছে ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ে। সম্প্রতি সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালার পাদদেশে নতুন করে সোনা খোঁজার উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। সোনার রেকর্ড দামের কারণে প্রতিনিয়ত পাহাড়ে ভিড় করছেন পর্যটক, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ ও ভাগ্য অনুসন্ধানীরা।
হংকংয়ে বহুতল ভবনে আগুন, নিহত বেড়ে ১৩
হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো এলাকায় কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে ভবনটি থেকে ঘন ধোঁয়া বের হতে থাকে।
ইসরায়েল ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ট্রাম্প-সালমান বৈঠক: রিপোর্ট
ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গত সপ্তাহের ট্রাম্প-সালমান বৈঠক। বুধবার (২৬ নভেম্বর) ইসরায়েলের চ্যানেল ১২-এর বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে মিডল ইস্ট মনিটর।
ইতালিতে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আজীবন কারাদণ্ডের বিধান
নারীর প্রতি সহিসংসতা বন্ধে ইতালির ফৌজদারি আইনে প্রথমবারের মতো ‘ফেমিসাইড’ কে (নারী হওয়ায় হত্যা বা হত্যাচেষ্টা) আলাদা অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে দেশটির সংসদ। এ অপরাধের সাজা হিসেবে রাখা হয়েছে আজীবন কারাদণ্ড।
অরুণাচলকে আবারও নিজেদের ভূখণ্ড দাবি করলো চীন
ভারতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আবারও অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করেছে চীন। পাশাপাশি, সাংহাই বিমানবন্দরে অরুণাচল প্রদেশের এক ভারতীয় নাগরিককে আটকে রাখার অভিযোগও অস্বীকার করেছে বেইজিং।
চীনকে ঠেকাতে আরও ৪০ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে তাইওয়ান
চীনের হুমকি মোকাবিলায় নিজেদের প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে ৪০ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা বাজেট আনতে যাচ্ছে তাইওয়ান। বুধবার (২৬ নভেম্বর) এ ঘোষণা দেন সেখানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে।
মস্কোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২৮-দফা শান্তি পরিকল্পনা সরাসরি অক্টোবরে ওয়াশিংটনের কাছে জমা দেওয়া একটি রাশিয়ান প্রস্তাব থেকে এসেছে বলে এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। তিনটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, রুশ কর্মকর্তারা ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠকের পর মার্কিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওই প্রস্তাবের বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন।
কেএএ/