ভারতে বিরল খনিজে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা অনুমোদন

ভারতে বিরল খনিজে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা অনুমোদন
ভারত বিরল খনিজ চুম্বকের উৎপাদন বাড়াতে ৮০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাজেটের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে দেশটি সরবরাহ নিরাপদ করা এবং চীনসহ অন্য দেশগুলোর ওপর আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নিয়েছে।
বিরল খনিজের স্থায়ী চুম্বক হলো সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বকগুলোর একটি, যা বিশেষ অ্যালয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়। এগুলো ইলেকট্রিক গাড়ি, বিমান, নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যবহৃত হয়।
বর্তমানে ভারত প্রায় পুরো চাহিদাই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, দেশের আরইপিএম চাহিদা ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হতে পারে।
মঙ্গলবার ভারতীয় মন্ত্রিসভা ৭২.৮ বিলিয়ন রুপি (৮১৫ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। সরকারের ভাষ্য, এ উদ্যোগ দেশের শিল্প খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের সরবরাহ চেইনকে আরও নিরাপদ করবে।
পরিকল্পনার আওতায় বিক্রয়-ভিত্তিক প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রদান করা হবে, যাতে দেশটিতে বছরে ৬ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষমতা গড়ে তোলা যায়।
স্থানীয় শিল্প সংগঠনগুলো এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। অটোমোবাইল কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (এসিএমএ) জানিয়েছে, এ পরিকল্পনা দেশের অটোমোটিভ সরবরাহ চেইনকে দীর্ঘমেয়াদে আরও মজবুত করবে।
এসিএমএ-র প্রেসিডেন্ট বিক্রমপতি সিংহানিয়া বলেছেন, এটি একটি কৌশলগত ও ভবিষ্যতমুখী পদক্ষেপ, যা ইভি ও উন্নত গতিশীল প্রযুক্তি খাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলোর একটি পূরণ করবে।
ভারত বিভিন্ন দেশ থেকে আরইপিএম আমদানি করলেও, চলতি বছরের শুরুর দিকে চীনের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ জোরদার হওয়ায় ভারতীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম