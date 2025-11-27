চীনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ১৪২ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিলো এডিবি

চীনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ১৪২ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিলো এডিবি
চীনের পূর্বাঞ্চলীয় ফুজিয়ান প্রদেশের উপকূলীয় শহরগুলোতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বড় অঙ্কের ঋণের অনুমোদন দিয়েছে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)। অনুমোদিত এ ঋণের পরিমান ১৪২ দশমিক ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া।
‘ফুজিয়ান কোস্টাল সিটিজ ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট’ নামে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফুঝো সিটি ও ইউনশিয়াও কাউন্টির ৪৪ লাখ অধিবাসীর জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানো হবে। প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে নগর বন্যার ঝুঁকি কমানো।
এডিবি জানিয়েছে, প্রকল্পের আওতায় ২২০ হেক্টরের বেশি উপকূলীয় জলাভূমি ও ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা হবে। এই অঞ্চলগুলো ইস্ট-এশিয়ান–অস্ট্রালেশিয়ান ফ্লাইওয়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিযায়ী জলচর পাখিদের বিরতি নেওয়ার স্থান হিসেবে পরিচিত।
ফুজিয়ানের উপকূলে ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বর্ষণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসের মতো চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে। ফলে নগর বন্যা ও জলাবদ্ধতার হুমকি আরও তীব্র করছে বলে ব্যাংকটি উল্লেখ করেছে।
এ প্রকল্পের মাধ্যমে নগর নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত, বৃষ্টির পানি ধারণক্ষমতা বাড়াতে পার্ক ও লেক উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব বাঁধ পুনর্বাসন, ইউনশিয়াওতে সমন্বিত জরুরি প্রতিক্রিয়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
এসব উদ্যোগ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে।
এছাড়া প্রকল্পটি বিপন্ন প্রজাতির আবাসস্থল উন্নত করবে এবং আক্রমণাত্মক উদ্ভিদ দূরীকরণে কাজ করবে। পাশাপাশি ৬৩০ হেক্টরের বেশি এলাকায় প্রচলিত কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা পরিবেশবান্ধব ও বন্যপ্রাণী-বান্ধব পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হবে।
এডিবি জানিয়েছে, উদ্ভাবনী ইকো–কমপেনসেশন মেকানিজম চালু করা হবে যা স্থানীয় কৃষকদের টেকসই পদ্ধতি গ্রহণে আর্থিক প্রণোদনা দেবে। জীবিকা উন্নত হলে কিছু অর্থ পুনরায় কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।
কেএম