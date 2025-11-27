ইউক্রেনের অবৈধ নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তি অর্থহীন: পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, বর্তমান ইউক্রেনীয় নেতৃত্ব ‘অবৈধ’ হওয়ায় তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি সই করা অর্থহীন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) তিনি এই মন্তব্য করেন।
পুতিন দাবি করেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নতুন নির্বাচন আয়োজন না করায় কিয়েভ প্রশাসনের বৈধতা নষ্ট হয়েছে।
ইউক্রেন সরকার বলেছে, রুশ হামলা চলমান থাকায় দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ও সামরিক আইন বহাল রয়েছে, যার কারণে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয়। দেশ রক্ষার যুদ্ধের মধ্যে নির্বাচন বন্ধ রাখা সংবিধানসিদ্ধ বলেও কিয়েভের অবস্থান।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে কূটনৈতিক সমাধান খোঁজার নানা প্রচেষ্টা চললেও পুতিনের মন্তব্য সম্ভাব্য আলোচনার পথকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর ২০২২ সালে ক্রিমিয়া সেতু বিস্ফোরণের ঘটনায় আটজনকে আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছে রাশিয়ার একটি সামরিক আদালত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা, সংগঠিতভাবে অস্ত্র সংগ্রহ এবং দু’জনের ক্ষেত্রে বিস্ফোরক চোরাচালানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার(২৭ নভেম্বর) দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রোস্তভ-অন-ডনে অবস্থিত আদালত এ রায় দিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
২০২২ সালের ৮ অক্টোবর একটি ট্রাকবোমা বিস্ফোরণে ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্রিমিয়া সেতুর একটি অংশ ধ্বংস হয়। এই বিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত হন। রাশিয়া ও দখলকৃত ক্রিমিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাদের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
বিস্ফোরণের পর ইউক্রেন দাবি করেছিল যে, রাশিয়ার সামরিক লজিস্টিক ব্যাহত করতে হামলাটি চালানো হয়েছে। মস্কো জানিয়েছে, আক্রমণটি ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিকল্পনায় হয়েছিল। তবে আদালতে অভিযুক্তরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন। তাদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম