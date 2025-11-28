  2. আন্তর্জাতিক

তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করা হবে: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫

ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করার পরিকল্পনা করছেন। এর এক দিন আগে ওয়াশিংটনে এক আফগান নাগরিকের গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সেনা আহত হয়। যার মধ্যে একজন মারা গেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, আমি তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করবো, যাতে মার্কিন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার হতে পারে।

তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন যে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ে দেওয়া লাখ লাখ অভিবাসন অনুমতি পুনর্বিবেচনা করবেন ।

ট্রাম্প বলেন, তিনি অ-আমেরিকান নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ফেডারেল সুবিধা ও ভর্তুকি বন্ধ করবেন এবং যেসব বিদেশি নাগরিক নিরাপত্তা ঝুঁকি বা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ—তাদেরও বহিষ্কার করা হবে।

থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করা তার এই ক্ষুব্ধ পোস্টকে দ্বিতীয় মেয়াদে অভিবাসনবিরোধী নীতির আরও কঠোর রূপ বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি ছিল ব্যাপক দেশজুড়ে বহিষ্কার অভিযান।

তিনি বলেন, অবৈধ এবং বিশৃঙ্খল জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোই আমাদের লক্ষ্য হবে। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সমাধান কেবল ‘উল্টো অভিবাসন’ এর মাধ্যমেই সম্ভব।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

