সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৯

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৯
সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের বিভিন্ন এলাকায় ভোররাতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। দখলদার বাহিনীর নতুন অভিযান ও হামলায় সিরিয়ার অন্তত ৯ জন নাগরিক নিহত হয়েছে। এছাড়া সংঘর্ষে কয়েকজন ইসরায়েলি সেনাও আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর স্থল অভিযান ও গোলাবর্ষণে বেইত জিন এলাকার বহু পরিবার ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া পুরো এলাকাজুড়ে ইসরায়েলি ড্রোন টহল দিতে দেখা গেছে।
স্থানীয় সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, বেইত জিনকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলি আর্টিলারি ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আরও কয়েকজন নিহত ও আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযানে ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।
ইসরায়েলি সূত্র জানিয়েছে, তাদের দুই সেনা সদস্য আহত এবং দুইজন সিরীয় বেসামরিক নিহত হয়েছে। পরে ইসরায়েলি গণমাধ্যম ইয়েদিওথ আহরোনোথ জানিয়েছে, বেইত জিনে প্রবেশ করা ইসরায়েলি বাহিনীকে স্থানীয়রা ঘেরাও করলে বিমান ও আর্টিলারি হামলা চালিয়ে তাদের সরিয়ে আনা হয়। এতে সিরীয়দের প্রাণহানি আরও বেড়েছে। পরবর্তীতে জানা গেছে, ছয় ইসরায়েলি সেনা আহত হয়েছে এবং তাদের তিনজনের অবস্থা গুরুতর।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল–আসাদের পতনের পর ইসরায়েল দক্ষিণ সিরিয়ায় দখল ও নিয়ন্ত্রণ আরও সম্প্রসারণ করেছে। দখলকৃত গোলান মালভূমি লাগোয়া কুনেইত্রা ও দামেস্ক প্রদেশে ইসরায়েলি অনুপ্রবেশ, বোমাবর্ষণ ও মানুষ অপহরণের ঘটনা এখন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে।
