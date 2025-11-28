  2. আন্তর্জাতিক

ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নেওয়ায় পোপের প্রশংসা করলেন এরদোয়ান

প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
পোপ লিও এবং রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান/ ছবি : এএফপি

ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানের জন্য পোপ লিও-এর প্রশংসা করেছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান । বৃহস্পতিবার(২৭ নভেম্বর) তুরস্কের আঙ্কারায় পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার প্রশংসা করেন এরদোয়ান।

এরদোয়ান বলেন, ফিলিস্তিনিদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য ১৯৬৭ সালের সীমার ভিত্তিতে দুই রাষ্ট্রের সমাধান অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা জরুরি। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, জেরুজালেমের ঐতিহাসিক অবস্থা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া ইউক্রেনে যুদ্ধ সমাধানে পোপের শান্তি ও কূটনীতি আহ্বানকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ছয় দিনের জন্য তুরস্ক ও লেবানন সফরে বের হয়েছেন ভ্যাটিকান সিটিতে সদ্য নির্বাচিত পোপ লিও চতুর্দশ। এ পদে আসীন হওয়ার পর এটি তার প্রথম বিদেশ সফর। আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় দিনের বিদেশ সফরে ঐক্য ও শান্তির বার্তা প্রচার করবেন এ ধর্মীয় নেতা।

সূত্র : আল-জাজিরা

