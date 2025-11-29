ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে নিহত বেড়ে ২৪৮, নিখোঁজ শতাধিক

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে নিহত বেড়ে ২৪৮, নিখোঁজ শতাধিক
ইন্দোনেশিয়ায় এক সপ্তাহের ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। এখন পর্যন্ত ২৪৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (বিএনপিবি) শনিবার (২৯ নভেম্বর) জানিয়েছে, পশ্চিম সুমাত্রার আগাম জেলায় উদ্ধারকারী দল নতুন করে আরও কয়েকটি মরদেহ উদ্ধার করায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।
বিএনপিবি আরও জানিয়েছে, এখনো শতাধিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। দুর্যোগকবলিত এলাকার বিভিন্ন স্থানে এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে। প্রবল বৃষ্টি ও রাস্তা ধসে পড়ায় বহু এলাকায় পৌঁছাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্ধারকর্মীদের।
পশ্চিম সুমাত্রার আঞ্চলিক দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার মুখপাত্র ইলহাম ওয়াহাব শুক্রবার(২৮ নভেম্বর) রাতে জানিয়েছেন, রাত পর্যন্ত ৬১ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে এবং ৯০ জনের সন্ধান চলছে।
সংস্থাটির প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, উত্তর সুমাত্রায় আরও ১১৬ জন মারা গেছেন যেখানে আচেহ প্রদেশে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩৫ জন। ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও প্রতিবেশী মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডেও টানা ভারি বৃষ্টিতে সাম্প্রতিক সময়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে বর্ষাকাল, আর এ সময় ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা ও পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বেশি থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে সৃষ্ট একটি শক্তিশালী মৌসুমি ঝড় এই পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝড়ের ধরণ ও শক্তি বদলে যাচ্ছে—বর্ষাকাল দীর্ঘ হচ্ছে, বৃষ্টিপাত বাড়ছে এবং আকস্মিক বন্যা বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এর আগে চলতি মাসেই মধ্য জাভায় ভারি বৃষ্টিজনিত ভূমিধসে কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত এবং ১৩ জন নিখোঁজ হন।
সূত্র : আল-জাজিরা
