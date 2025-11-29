  2. আন্তর্জাতিক

‘অটোপেন’ কী, বাইডেনের নির্বাহী আদেশ বাতিল করবেন ট্রাম্প?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
‘অটোপেন’ কী, বাইডেনের নির্বাহী আদেশ বাতিল করবেন ট্রাম্প?
জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি : এএফপি

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ‘অটোপেন’ দিয়ে জো বাইডেনের স্বাক্ষরিত সব নথি ও নির্বাহী আদেশ বাতিল করার কথা জানিয়েছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন ঘোষণা দিয়েছেন।

ট্রাম্পের দাবি, বাইডেনের ‘অটোপেন’ তার অনুমোদন ছাড়া পরিচালিত হয়েছে এবং প্রায় ৯২ শতাংশ নির্বাহী আদেশ অবৈধ। তবে এ ধরনের দাবির কোনও প্রমাণ দেননি ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাইডেন বলেছেন, তিনি সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কেবল বহু নথির ক্ষেত্রে অটোপেন ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

‘অটোপেন’ কী?
অটোপেন একটি রোবোটিক ডিভাইস যা ব্যক্তির স্বাক্ষরের অনুলিপি করে বাস্তব কলমের কালিতে স্বাক্ষর করতে পারে। এটি সাধারণত বড় নথি স্বাক্ষরের জন্য ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮০৩ সালে পেটেন্ট পাওয়া এই যন্ত্রটি কয়েক দশক ধরে হোয়াইট হাউসে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের তথ্য মতে, একজন প্রেসিডেন্টকে আইন অনুমোদনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করা আবশ্যক নয়; একজন সহকর্মীর মাধ্যমে বা অটোপেন ব্যবহার করে স্বাক্ষর করলেও তা বৈধ ধরা হয়।

থমাস জেফারসন থেকে শুরু করে হ্যারি ট্রুম্যান, লিন্ডন জনসন, জন এফ কেনেডি, জেরাল্ড ফোর্ড ও বারাক ওবামা সহ বহু প্রেসিডেন্ট অটোপেন ব্যবহার করেছেন। ওবামা বিদেশে থাকাকালীন প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট এবং বাজেট বিলেও এটি ব্যবহার করেছিলেন।

যদিও মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী একজন প্রেসিডেন্ট পূর্ববর্তী নির্বাহী আদেশ বাতিল করতে পারেন, তবে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের ক্ষমার নির্দেশ বাতিল করার ক্ষমতা নেই।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।