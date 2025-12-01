অস্ট্রেলিয়ায় শয়তানের পূজা করতে শিশুদের যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার ৪

অস্ট্রেলিয়ায় শয়তানের পূজা করতে শিশুদের যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার ৪
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে শিশুদের যৌন নির্যাতন চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করেছে নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) পুলিশ। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে শিশুদের নির্যাতনের হাজারো ভিডিও উদ্ধার করা হয়েছে যার মধ্যে ১২ বছরের নিচে শিশু ও নবজাতকের ভিডিও রয়েছে। গ্রেফতাররা শয়তানের পূজা করতে শিশুদের যৌন নির্যাতন করত বলে জানা গেছে।
গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বয়স ২৬, ৩৯, ৪২ ও ৪৬ বছর। পুলিশের বিশেষ তদন্ত ইউনিট স্ট্রাইক ফোর্স কনস্টান্টাইন অনলাইনভিত্তিক একটি পেডোফাইল (শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনকারী) নেটওয়ার্কের সন্ধান পায়, যারা রিচ্যুয়াল-থিমযুক্ত শিশু নির্যাতনের ভিডিও ছড়িয়ে দিত। এসব উপাদান একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিতরণ করা হতো।
অভিযানের ফুটেজে দেখা যায়, পুলিশ ট্যাকটিক্যাল টিমের সদস্যরা একটি অ্যাপার্টমেন্টে দরজা ভেঙে ঢুকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে। পুলিশের মতে, ২৬ বছর বয়সী ব্যক্তি এই চক্রের নেতৃত্বে ছিলেন।
চারজনের বিরুদ্ধে শিশুনির্যাতনবিষয়ক উপাদান রাখা ও বিতরণের অভিযোগসহ ২০টির বেশি মামলা হয়েছে। এছাড়া কিছু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পশুর সঙ্গে যৌন নিপীড়ন (বিস্টিয়ালিটি), মাদক রাখা, রিপোর্টিং নিয়ম না মানা এবং নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগও আনা হয়েছে। তাদের সবার জামিন আবেদন বাতিল করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, যৌন নির্যাতনের উপাদানগুলো কোথায় তৈরি হয়েছে এবং কোন কোন শিশু এতে নির্যাতনের শিকার হয়েছে এখনো তা নির্ণয় করা যায়নি।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম