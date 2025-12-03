  2. আন্তর্জাতিক

চেঁচিয়ে চা বিক্রি করছেন মোদী, কংগ্রেসের এআই ভিডিও নিয়ে বিজেপির ক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কংগ্রেস নেত্রী রাগিনী নায়েকের শেয়ার দেওয়া একটি এআই ভিডিওতে নরেন্দ্র মোদীকে একটি আন্তর্জাতিক আয়োজনে চায়ের কেটলি ও কাপ নিয়ে হাঁটতে দেখা যায়/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চা বিক্রির একটি ভিডিও পোস্ট করেছে দেশটির বিরোধী দল কংগ্রেস। আর তা নিয়েই ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে মোদীকে নিয়ে বানানো ওই ব্যাঙ্গাত্মক ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেত্রী রাগিনী নায়েক।

ভিডিওতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি কেটলি ও চায়ের কাপের পাত্র হাতে নিয়ে কোনো একটি আন্তর্জাতিক আয়োজনে হাঁটছেন ও লোকজনকে চেঁচিয়ে চা খাওয়ার জন্য ডাকছেন। অতীতে মোদী নিজেই বলেছেন, শৈশবে গুজরাটের ভাদনগর স্টেশনে তার বাবার চায়ের দোকানে সাহায্য করতেন।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতার মনীশঙ্কর আইয়ারও মোদীর সাধারণ পটভূমি নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন। এক দশক পর আবারও ‘চা’ ঘিরে কংগ্রেস নেত্রীর এই মন্তব্যে বিজেপি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা সিআর কেসাভান বলেন, নায়েকের পোস্ট কংগ্রেসের ‘পতিত মানসিকতার প্রকাশ’। এই নোংরা টুইট ১৪০ কোটি পরিশ্রমী ও মেধাবী ভারতীয়কে অপমান করেছে। এটি ‘অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) ওপর সরাসরি আক্রমণ।

কেসাভান আরও বলেন, ভারতের মানুষ বারবার পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ নরেন্দ্র মোদীকে বেছে নিয়েছেন, এটাই কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর সহ্য হয় না। অহংকারী ও সুবিধাভোগী রাহুল গান্ধীকে মানুষ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। কংগ্রেস বারবার মোদীকে, এমনকি তার প্রয়াত মাকেও অপমান করেছে। এবারও মানুষ এর জবাব দেবে।

বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, কংগ্রেস কোনো দিনই দরিদ্র ঘর থেকে উঠে আসা ওবিসি সম্প্রদায়ের কর্মী প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নিতে পারে না। আগেও তার ‘চায়েওয়ালা’ ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। তাকে ১৫০ বার গালি দিয়েছে। বিহারে তার মাকেও অপমান করেছে। মানুষ এসব ক্ষমা করবে না।

শীতকালীন অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেত্রীর এই পোস্ট বড় ধরনের রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে। এদিকে কেন্দ্র সরকার দীর্ঘ আইন-বিধির এজেন্ডা তৈরি করলেও, ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত ইস্যুসহ নানা প্রশ্নে সরকারকে কোণঠাসা করতে চাইছে বিরোধী দলগুলো।

সূত্র: এনডিটিভি

এসএএইচ

