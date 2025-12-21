ভারত
চাঁদাবাজকে ৫ কিলোমিটার ঝুলিয়ে নিয়ে গেলেন ট্রাকচালক
ভারতের মধ্যপ্রদেশে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পরিবহন চেকপোস্ট বন্ধ থাকলেও এখনো বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অবৈধ চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠে আসছে।
উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও গুজরাট সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী ট্রাকচালকদের অভিযোগ, কাগজপত্র যাচাইয়ের নামে দালাল ও কিছু পরিবহনকর্মী নিয়মিত অর্থ দাবি করছে।
এমনই এক ঘটনা ঘটেছে রেওয়া জেলায়। অর্থ আদায় করতে গিয়ে এক চাঁদাবাজ উল্টো বিপদে পড়ে। কারণ ট্রাকচালক গাড়ি চালিয়ে চলে যান, আর চাঁদাবাজ প্রাণ বাঁচাতে প্রায় ৫ কিলোমিটার ধরে চলন্ত ট্রাকে ঝুলে থাকেন।
ঘটনাটি ঘটে হানুমানা আরটিও চেকপোস্ট ও রেওয়ার মাঝামাঝি এলাকায়। ট্রাকচালক সুমিত প্যাটেল জানান, এক চাঁদাবাজ তার কাছে কাগজপত্র দেখানোর অজুহাতে টাকা দাবি করে। তিনি টাকা দিতে রাজি না হলে দালালটি জোর করে ট্রাকে উঠে পড়ে।
ভয়ে গাড়ি না থামিয়ে চালক এগিয়ে যান। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, চলন্ত ট্রাকে ঝুলে থাকা দালাল চালকের কাছে ক্ষমা চাইছেন।
চালকরা জানান, এই এলাকায় এমন চাঁদাবাজি নিয়মিত ঘটনা। টাকা না দিলে দীর্ঘ সময় হয়রানি করা হয়।
এই ঘটনায় আবারও প্রশ্ন উঠেছে—চেকপোস্ট বন্ধ থাকলেও কেন এসব অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ হচ্ছে না, আর এর পেছনে কারা জড়িত।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম