কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসাকেন্দ্র চালু রয়েছে, গ্রহণ করা হচ্ছে আবেদন

কলকাতায় বাংলাদেশ ভিসাকেন্দ্র চালু রয়েছে, গ্রহণ করা হচ্ছে আবেদন
কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ-এর বাংলাদেশ ভিসাকেন্দ্র থেকে ভারতীয়দের জন্য ভিসা আবেদনসেবা চালু রয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের সব মিশন থেকে ভারতীয়দের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।
যদিও শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) কলকাতার সল্টলেক-এর সেক্টর ফাইভে অবস্থিত বাংলাদেশ ভিসা আবেদনকেন্দ্র থেকে অন্য দিনের মতোই নতুন ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। এমনকি এদিন সকালের দিকে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক নতুন পর্যটন ভিসার আবেদন করেন এবং তাদের সেই আবেদন গ্রহণ করা হয় বলে তারা নিজেরাই জানিয়েছেন। ভিসা আবেদন কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও জানিয়েছেন পর্যটনসহ অন্য সমস্ত ভিসা পরিষেবা সচল রয়েছে।
এ ব্যাপারে কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে হলে নাম না জানানোর শর্তে এক কর্মকর্তা জানান পর্যটন ভিসা বন্ধ রাখার কোন নির্দেশিকা তাদের কাছে এখনো এসে পৌঁছায়নি। ফলে আগের মতই পর্যটক ভিসা আবেদন গ্রহণ পরিষেবা চালু রয়েছে। এমনকি এও জানানো হয় কলকাতার যে সমস্ত পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়েছে তারা মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করেই সংবাদ প্রকাশ করেছে।
যদিও পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে অবস্থিত যে বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্রটি রয়েছে, সেটি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে।
