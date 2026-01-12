আলোচনা চায় ইরান, ট্রাম্প চান আগেই হামলা চালাতে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দেওয়ার পর ইরানের নেতৃত্ব ‘আলোচনার’ আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের বলেন, ইরানের নেতারা ফোন করেছেন। তিনি আরও বলেন, একটি বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে... তারা আলোচনা করতে চান।
তবে ট্রাম্প আরও বলেছেন, বৈঠকের আগে পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরান যোগাযোগ করেছে এবং পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে বলে দাবি করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
তিনি বলেন, আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি। তবে ইরানের ওপর মার্কিন হামলার পরই এই বৈঠক হতে পারে বলে জানান তিনি।
এদিকে বিক্ষোভে উত্তাল ইরানে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। একটি অধিকার গোষ্ঠী জানিয়েছে, ইরানে বিক্ষোভ-সহিংসতায় পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ইরানে হামলার হুমকি দেওয়ার পর তেহরান মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
২০২২ সালের পর থেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের মুখোমুখি হওয়ায় ট্রাম্প বারবার হুমকি দিয়েছেন যে বিক্ষোভকারীদের ওপর বল প্রয়োগ করা হলে তিনি বিক্ষোভকারীদের সহায়তা করবেন।
