নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ত্যাগের নির্দেশ অস্ট্রেলিয়ার

নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ত্যাগের নির্দেশ অস্ট্রেলিয়ার
ইরানে চলমান বিক্ষোভ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
অস্ট্রেলিয়ার নতুন ভ্রমণ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, এখনও বাণিজ্যিকভাবে ইরান ছাড়ার সুযোগ থাকলেও তা দ্রুত সীমিত হয়ে আসছে এবং পরে ‘হয়তো আর সম্ভব নাও হতে পারে।’
পররাষ্ট্র দফতরের হালনাগাদ সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ‘বাণিজ্যিক ফ্লাইটের সুযোগ এখনো রয়েছে, তবে তা দ্রুত কমে যাচ্ছে। শিগগিরই আকাশসীমা বন্ধ বা ফ্লাইট বাতিল হতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে দেশ ছাড়াকে অসম্ভব করে দিতে পারে।’
সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়, ‘আমাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ইরানে অবস্থান করলে আপনার নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনারই। দীর্ঘ সময়ের জন্য আশ্রয় নিয়ে থাকার প্রস্তুতি রাখুন। পর্যাপ্ত পানি, খাবার ও ওষুধের মজুত নিশ্চিত করুন।’
উল্লেখ্য, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং তীব্র মুদ্রাস্ফীতির কারনে বর্তমানে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে তা শুরু হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাব অনুযায়ী এ আন্দোলবে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ইরান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো নিহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি।
সূত্র: ইরান ইন্টারন্যাশনাল
কে এম