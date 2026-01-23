ট্রাম্প-কার্নির কথার লড়াই
ফের যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন। ট্রাম্প ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বলেছিলেন— কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই টিকে আছে।
কার্নি কুইবেক সিটিতে নতুন আইনসভা অধিবেশনের আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের কারণে বেঁচে নেই। কানাডা উন্নতি করছে, কারণ আমরা কানাডিয়ান।
তবে একই সঙ্গে তিনি দুই দেশের মধ্যে থাকা অসাধারণ অংশীদারত্বের কথাও স্বীকার করেন।
এরপর বৃহস্পতিবারই ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি কানাডাকে তার প্রস্তাবিত ‘বোর্ড অব পিস’ এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন।
এক সরকারি সূত্র সোমবার এএফপিকে জানিয়েছে, কানাডা ওই বোর্ডে থাকতে কোনো অর্থ প্রদান করবে না। যদিও কার্নি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি আমন্ত্রণ পেলে তা গ্রহণ করতে পারেন।
দুই নেতার এই কথার লড়াই মিত্র দেশ দুটির মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনাকেই তুলে ধরে।
বৃহস্পতিবারের এই বক্তব্যের আগে কার্নি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রনেতৃত্বাধীন নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একটি ফাটল তৈরি হয়েছে মন্তব্য করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান এবং করতালি পান।
মঙ্গলবার দেওয়া ওই বক্তব্যটি বিশ্বজুড়ে শিরোনাম হয়। অনেকেই এটিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ট্রাম্পের অস্থির প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে দেখেন, যদিও সেখানে ট্রাম্পের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।
দাভোসে কার্নি বলেন, আমেরিকান আধিপত্যের যুগে সমৃদ্ধ হওয়া কানাডার মতো মধ্যম শক্তির দেশগুলোর বুঝতে হবে—একটি নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে।
এতে ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হন এবং পরদিন নিজের বক্তব্যে কার্নিকে কটাক্ষ করেন।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম