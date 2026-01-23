  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে যুবকের খণ্ডিত হাত-পা উদ্ধার, দেহাংশের খোঁজে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩২ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামি থানা এলাকা থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের খণ্ডিত দেহাংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাকি দেহাংশের খোঁজে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় যুবকটির দুটি হাত ও দুটি পা উদ্ধার করা হয়। তবে এখনো তার দেহের বাকি অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কাটা ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, যুবকটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দেহ খণ্ডিত করা হয়েছে।

বায়েজিদ বোস্তামি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তবে থানা এলাকার ঠিক কোন স্থান থেকে এসব দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানাতে পারেননি তিনি।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে নিহত যুবকের পরিচয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার বাসিন্দা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পরিচয় নিশ্চিত করতে আরও যাচাই-বাছাই চলছে।

সূত্রটি আরও জানায়, যুবকের দেহের বাকি অংশ উদ্ধারে থানা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলো অভিযান চালাচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণ এবং জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বলছে, দেহের বাকি অংশ উদ্ধার এবং হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সব ধরনের তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

