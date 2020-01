আমিরাতে তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আগুন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ উপকূলে একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এক কর্মকর্তা বুধবার টুইট করে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষের কাছে ফোনকল আসার পর তারা ওই তেলবাহী ট্যাঙ্কার থেকে ক্রু সদস্যদের উদ্ধার করেছেন।

কীভাবে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। আমিরাতের ফেডারেল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-ল্যান্ড অ্যান্ড মেরিটাইম (এফটিএ) জানিয়েছে, শারজাহ উপকূল থেকে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত তেল ট্যাঙ্কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কাজ করে যাচ্ছে আমিরাত কর্তৃপক্ষ।

ওই ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে দুর্ঘটনার সময় ওই ট্যাঙ্কে তেল ছিল না বলে জানানো হয়েছে। তেল ট্যাঙ্কারে অগ্নিকাণ্ডের সময় ট্যাঙ্কারে কতজন ক্রু সদস্য ছিল সে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

