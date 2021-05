সেই ‘জল ঘোলা’ করেই পান করলেন বাইডেন!

ইসরায়েলিদের দখলদারিত্বে মার্কিনিদের সমর্থনের ইতিহাস বহু পুরোনো। গত ৪৯ বছরে জাতিসংঘে ইসরায়েল-বিরোধী নিন্দাপ্রস্তাবে অন্তত ৫৩ বার ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ১০ মে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদাররা নতুন করে বোমা হামলা শুরু করলে তাতেও স্বভাব ও স্বার্থগত সমর্থন দেয় মার্কিন প্রশাসন। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে অন্তত তিনবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছে ফোন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আর তার সমর্থন পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ইসরায়েলি দখলদাররা। এতে প্রাণ যায় অন্তত ২৩২ ফিলিস্তিনির, যার মধ্যে ৬৫ নিষ্পাপ শিশুও রয়েছে।

তবে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধযোদ্ধাদের পাল্টা জবাবে অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ইসরায়েল। তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি হামাসসহ অন্য ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এবার এত জোরালো জবাব দেবে। এসব গোষ্ঠী গত ১১ দিনে কয়েক হাজার রকেট নিক্ষেপ করেছে ইসরায়েলের দিকে। এতে তেল আবিবের প্রধান বিমানবন্দর বন্ধই হয়ে যায়। আঘাত হানা হয় আরও কয়েকটি বিমানবন্দর, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়। এর মধ্যে ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি তেল-গ্যাস স্থাপনাতেও রহস্যজনকভাবে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। অবশ্য এতে ফিলিস্তিনি রকেট হামলার যোগসূত্র থাকার কথা স্বীকার করেনি দখলদাররা।

ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে একাধিক বিদেশিসহ অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও কয়েকশ’ মানুষ। এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মোটমাট আড়াইশ’ মানুষের প্রাণহানির পর অবশেষে বোধোদয় হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের। গত বুধবার নেতানিয়াহুর কাছে তৃতীয় ফোনকলে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। কিন্তু রক্তের নেশায় বুদ হয়ে থাকা ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এতে কর্ণপাত করেননি। বরং পরেরদিনই তিনি হামলা আরও জোরদার করার ঘোষণা দেন। এতে বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে।

এছাড়া বাইডেনের দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্য নেতারাও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত বন্ধের জন্য তার ওপর চাপ দিতে থাকেন। শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে সক্ষম হন জো বাইডেন। এরপরই বন্ধ হয়েছে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর টানা বিমান হামলা।

এ নিয়ে শুক্রবার ভোরে হোয়াইট হাউস থেকে একটি ভিডিওবার্তা দিয়েছেন বাইডেন। সেখানে তাকে বলতে শোনা যায়, আমি বিশ্বাস করি, ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের সমান সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় বেঁচে থাকা এবং সমান স্বাধীনতা, উন্নতি ও গণতন্ত্র উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। আমার প্রশাসন সেই লক্ষ্যে সম্পূর্ণ ও নিরলস কূটনীতি অব্যাহত রাখবে।

I believe that Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy.



My Administration will continue our quiet and relentless diplomacy toward that end. pic.twitter.com/mXe39TyVMz