ভূমধ্যসাগর থেকে ৪৯ বাংলাদেশি উদ্ধার

ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাওয়া একটি নৌকা থেকে ৪৯ জন বাংলাদেশি অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে তিউনিসিয়ার নৌবাহিনী। গত বৃহস্পতিবার (৮ জুলাই) তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। এসব অবৈধ অভিবাসীরা লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন।

তিউনিসিয়ার নৌবাহিনীর বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ট্যাপ শুক্রবার (৯ জুলাই) এ কথা জানিয়েছে।

তিউনিসিয়ার নৌবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, ৪৯ জন বাংলাদেশি ৫ জুলাই লিবিয়ার জুয়ারা উপকূল থেকে ইউরোপ যেতে ভূমধ্যসাগরে একটি নৌকায় চড়েন। যাত্রার তিনদিন পর তিউনিসিয়ার জারজিস উপকূল থেকে ৮০ মাইল দূরে নৌকাটি ভেঙে গেলে ওই ৪৯ জন বাংলাদেশি একটি তেলের ট্যাংকারে আশ্রয় নেন।

#Tunisia: a Navy unit, on Thursday, rescued 49 undocumented migrants from #Bangladesh who boarded oil platform "Didon", after their boat broke down 80 km off #Zarzis coast, said MoD, adding they set off from #Libyan coasts on July 5 heading for Europe. https://t.co/bLBRFSjeTv pic.twitter.com/zY1F2GwVgG