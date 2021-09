‘প্রেসিডেন্ট বাইডেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন নন’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মানসিকভাবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন নন বলে অধিকাংশ আমেরিকান মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জনমত জরিপ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টার এক জনমত জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পেয়েছে।

পিউ রিসার্স সেন্টারের জরিপ বলছে, ৫৬ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মানসিক দক্ষতা ‘মোটেও ভালো না’ বা ‘বেশি ভাল না’। অন্যদিকে, ৪৩ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মানসিক দক্ষতা ‘খুব ভাল’ বা ‘মোটামুটি ভাল’।

গত সপ্তাহেও ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে অজি প্রধানমন্ত্রীর নামই ভুলে গিয়েছিলেন বাইডেন। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদারে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে নতুন একটি জোট গড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত বুধবার (১৫ সেপ্টেম্বর) কনফারেন্স ভিডিও কলের মাধ্যমে তিন দেশের সরকারপ্রধান যৌথভাবে এ জোটের ঘোষণা দেন। সেখানেই গড়বড় করে ফেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বক্তব্যের শুরুতে বাম পাশের মনিটরে দেখতে থাকা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ধন্যবাদ বরিস’। এরপর ডান দিকে ঘুরে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে যান বাইডেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে স্কট মরিসনের নাম মনে পড়ছিল না তার। এ কারণে আমতা আমতা করে বলেন, আমি ধন্যবাদ জানাই.. উম.. নিচের ওই লোকটাকে। অনেক ধন্যবাদ বন্ধু। এর প্রশংসা করি প্রধানমন্ত্রী।

