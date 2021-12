একই চিতায় বিপিন-মধুলিকার শেষকৃত্য সম্পন্ন

চোখের জলে ভারতের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে শেষ বিদায় জানালো দেশ। পাশাপাশি একই চিতায় শোয়ানো হলো জেনারেল বিপিন ও তার স্ত্রী মধুলিকাকে। ১৭ তোপধ্বনির মাধ্যমে জানানো হলো শেষ শ্রদ্ধা।

বুধবার (৮ ডিসেম্বর) তামিলনাড়ুতে সেনা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান ৬৩ বছর বয়সী জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তার স্ত্রী, প্রতিরক্ষা সহকারী, নিরাপত্তা কমান্ডো, বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাসহ ১৩ জন। পরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে এক টুইটে তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। একসঙ্গে এতগুলো মূল্যবান প্রাণ ঝরে যাওয়ায় শোকের ছায়া নেমেছে ভারতজুড়ে।

বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ু থেকে জেনারেল রাওয়াত ও তার স্ত্রী মধুলিকার মরদেহ দিল্লিতে পৌঁছায়। শুক্রবার বিকেলে ১৭ তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাদের মেয়ে ক্রিতিকা ও তারিনি রাওয়াত চিতায় আগুন দেন।

#WATCH | Delhi: Citizens raise slogans of "Jab tak suraj chaand rahega, Bipin ji ka naam rahega", as the cortège of #CDSGeneralBipinRawat proceeds towards Brar Square crematorium in Delhi Cantonment. pic.twitter.com/s7sjV4vg73