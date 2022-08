সিউলে ৮০ বছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত, মৃত ৭

ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রবল বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ও এর আশপাশের এলাকাগুলো। গত আট দশকের মধ্যে ওই অঞ্চলে এমন বৃষ্টিপাত আর দেখা যায়নি। ভয়াবহ বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতায় সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন সাতজন, ছয়জন এখনো নিখোঁজ।

মঙ্গলভার (৯ আগস্ট) দক্ষিণ কোরীয় বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপ জানিয়েছে, সিউলের কিছু অংশ, পশ্চিমাঞ্চলীয় বন্দর শহর ইনচিওন এবং জিওংগি প্রদেশে সোমবার রাতে প্রতি ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে সিউলের ডংজাক জেলায় প্রতি ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত একপর্যায়ে ১৪১ দশমিক ৫ মিলিমিটার অতিক্রম করে, যা ১৯৪২ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রবল বর্ষণ ও জলাবদ্ধতায় সিউলে পাঁচজন মারা গেছেন এবং চারজন নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া জিওংগি প্রদেশে মারা গেছেন দু'জন এবং নিখোঁজ আরও দু’জন।

রাজধানী সিউলে গৃহহীন হয়ে পড়েছে অন্তত ১০৭টি পরিবার। স্কুলসহ অন্যান্য সরকারি স্থাপনাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে তারা।

Seoul and other parts of South Korea are currently experiencing torrential downpours.



Dorimcheon stream in Seoul's Gwanak District has flooded all over, evacuation notice just issued for people living nearby.



Crazy scenes in many other places.pic.twitter.com/EafcXpvvBB