উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ পাহাড়ধসের ভিডিও ভাইরাল

ভারতের উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ের বিশাল অংশ ধসে পড়েছে। ভয়ানক সেই ভিডিও এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গেছে, শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) তাওয়াঘাট লিপুলেখ জাতীয় সড়কে নাজাং তাম্বা গ্রামের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হঠাৎই জোরালো একটা আওয়াজ পান তাম্বা গ্রামের বাসিন্দারা। তত ক্ষণে তারা বুঝতে পেরেছিলেন, কী ঘটতে চলেছে। সেই আওয়াজের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পাহাড়ের বিশাল অংশ ধসে পড়ে যায়।

শুক্রবার পুণ্যার্থীদের ৪০ জনের একটি দল ওই পথেই মানসরোবরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই ধস নামায় আটকে পড়েন তারা।

বৃষ্টির কারণে উত্তরাখণ্ডের জায়গায় জায়গায় ধস নেমেছে গত কয়েক দিন ধরে। যার জেরে জাতীয় সড়কগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। উত্তরাকাশীর স্বারিগড় ও হেলগুগড়ের কাছে বড় বড় পাথরের খন্ড রাস্তায় নেমে আসায় হৃষিকেশ-গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। অন্য দিকে, একই কারণে স্তব্ধ হয়ে যায় বিকাশনগর-কলসি-বারকোট জাতীয় সড়ক।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় খারাপ আবহাওয়ার কারণে কমপক্ষে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এর মধ্যে বজ্রপাতের কারণে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগামী কয়েক দিন আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

দেশটির উত্তর প্রদেশে ভারি বৃষ্টির কারণে বাড়ি-ঘর ধসে পড়ে কমপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ত্রাণ কমিশনার রনবীর প্রসাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

Uttarakhand | Tawaghat Lipulekh National Highway closed after large part of a hill fell near Najang Tamba village late last evening.

Due to closure of Adi Kailash Mansarovar Yatra route which goes via Najang Tamba village, 40 passengers along with locals are stuck there pic.twitter.com/aalsHML1eQ