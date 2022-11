ইমরান খান গুলিবিদ্ধ

গুলিতে আহত হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) দেশটির পূর্বাঞ্চলে একটি লংমার্চে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তার গাড়িবহরে গুলির ঘটনা ঘটে। এসময় ইমরানের পায়ে গুলি লাগে। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, ইসলামাবাদ অভিমুখে পিটিআই’র লংমার্চের সপ্তম দিনে গুজরানওয়ালার আল্লাহওয়ালা চকে ইমরান খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। হামলায় তিনি ছাড়া আরও চার থেকে পাঁচজন পিটিআই নেতা আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ফয়সাল জাভেদ অন্যতম।

পিটিআই নেতা আসাদ উমর বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, এক লোক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি চালিয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। ইমরান খানও আহত।

ইমরান ইসমাইল নামে দলটির এক নেতা জানিয়েছেন, পিটিআই চেয়ারম্যানের পায়ে তিন থেকে চারবার গুলি করা হয়েছে।

স্থানীয় বোল টিভির সঙ্গে আলাপকালে ইসমাইল জানান, হামলার সময় তিনি ইমরান খানের পাশেই ছিলেন। হামলাকারী একটি একে-৪৭ হাতে সোজা কন্টেইনারের সামনে চলে আসে।

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital. He waived at supporters too. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/XizoAQzPax

পিটিআই নেতা হাম্মাদ আজহার জানিয়েছেন, দলের সদস্য আহমদ চাত্থার শরীরে দুটি গুলি লেগেছে। তবে তিনি বিপদমুক্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এক টুইটে ক্ষমতাসীনদের দিকে ইঙ্গিত করে আসাদ উমর বলেছেন, থামাতে না পারলে কাপুরুষরা হত্যার চেষ্টা করে। ইমরান খানের ওপর আল্লাহর ছায়া রয়েছে।

হামলার পর পিটিআই নেতা শাহবাজ গিল বলেছেন, ইমরান খান আমাদের লাল রেখা (রেড লাইন) এবং সেই লাল রেখা অতিক্রমের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, ইমরান খান শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়বেন।

এদিকে, পিটিআই’র লংমার্চে গুলির ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এ ঘটনায় পুলিশের মহাপরিদর্শক এবং পাঞ্জাবের মুখ্য সচিবের কাছ থেকে অবিলম্বে রিপোর্ট চাওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শাহবাজ বলেছেন, নিরাপত্তা ও তদন্তের বিষয়ে পাঞ্জাব সরকারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

Heinous assassination attempt on the brave @ImranKhanPTI I thank Allah that he is safe but injured with few bullets in his leg & hopefully non-critical. This attack is shocking, alarming, disgraceful, deceitful & cowardly. May Allah give him health & to all those injured.