ভারতে মেট্রোরেলের দরজায় নারীর জামা আটকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা

ভারতে মুম্বাই মেট্রোরেলে ওঠার সময় হঠাৎ দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জামা আটকে যায় এক নারী যাত্রীর। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটি ছাড়াতে পারেননি। ততক্ষণে চলতে শুরু করে ট্রেনটি। ধীরে ধীরে বাড়ছিল গতি। একপর্যায়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান সেই নারী। আর তাকে টেনে হিঁটড়ে নিয়ে যেতে থাকে মেট্রোরেল।

এসময় আশপাশের যাত্রীরা ছুটে এসে ভুক্তভোগীকে উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথা পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে যায় ট্রেনটি। গা হিম করা ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

জানা যায়, গত ২১ অক্টোবর স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে মুম্বাইয়ের চাকালা স্টেশনে ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ভুক্তভোগী নারী মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করার পরেই বিষয়টি আলোচনায় আসে।

