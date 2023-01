মাঝ আকাশে বিমানের দুই যাত্রীর তুমুল মারামারি

মাঝ আকাশে প্লেনের যাত্রীদের নানা রকম কর্মকাণ্ড প্রায়শই প্রকাশ পাচ্ছে। এবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইটে দুই যাত্রীর মারামারির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ওই দুইজনের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

টুইটার ব্যবহারকারী বিতাঙ্কো বিশ্বাসের শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিমান বাংলাদেশ পরিচালিত একটি ফ্লাইটের ভেতরে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে কবে সে ঘটনা ঘটে তা কিংবা ফ্লাইটের রুট কোথা থেকে কোথায় তা জানা যায়নি।

ভিডিওতে এক যুবককে বিমানের একই ফ্লাইটের সামনের সারিতে বসা অপর এক যাত্রীর সঙ্গে মারামারি করতে দেখা যায়। তর্ক-বিতর্কের সময় ওই ব্যক্তিকে সহ-যাত্রীর কলারও ধরে থাকতে দেখা যায়, যদিও তার মুখ ভিডিওতে দেখা যায় না। পরে আশপাশের লোকজন এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়।

ভিডিওটি দেখার পর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা হতাশ হয়ে পড়েন এবং এ ধরনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

একজন ইন্টারেন্ট ব্যবহারকারী বলেন, ‘এটি দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে একটি বড় সমস্যা। নিম্ন শ্রেণির লোকদের বিদেশে চাকরি দেওয়া হয় কিন্তু সভ্যতার কোনো শিক্ষা তাদের নেই। আমি নিশ্চিত আরও বেশি করে এমন ঘটনা ঘটবে। এসব লোকের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।’

Another "Unruly Passenger"

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight! pic.twitter.com/vnpfe0t2pz